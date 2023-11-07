Президент «Кайрата» сделал заявление после выхода на свободу: «Я счастлив наконец увидеть своих родных и близких»

Президент «Кайрата» Кайрат Боранбаев сделал первое заявление после выхода на свободу.

«Мои коллеги, друзья и партнеры! Вчера я вернулся домой и я счастлив наконец увидеть своих родных и близких. Хочу выразить огромную благодарность всем и каждому из вас кто меня поддерживал все эти месяцы. Я знал о каждой инициативе в мою поддержку и о каждом добром слове в мой адрес. В очередной раз убедился, что меня окружают удивительные люди — честные, добрые и искренние.

Спасибо за ваши добрые слова, за вашу поддержку!» — написал Боранбаев.