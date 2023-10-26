Артем Резников о применении стероидов: «Люди думают, что если ты здоровый и мощный – ты химик»

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Казахстанский боец ACA Артем Резников ответил на вопрос о применении стероидов.

– Если я скажу, что чистый боец и не химичу – никто не поверит. Как они судят? Вот Минеев против Маги Исмы выйдет: на кого они скажут химик?

- Про Магу, 100%

– Естественно. А может быть Минеев ставит больше стероидов? Откуда они знают? Почему судят по физической форме?

Они думают, что химия делает из тебя бодибилдера. Химия дает хорошую дыхалку и выносливость. А они смотрят на тех, у кого рельефное тело. Если ты здоровый, мощный – ты химик. А если худой, сухой, но монстр и не можешь в нокаут упасть – нет, – отметил Резников.

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