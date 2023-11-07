Вице-президент АСА о подписании Исмагулова: «Мы предлагали контракт, он думает»

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев прокомментировал желание Дамира Исмагулова выступить в гран-при легкого веса:

«Мы заинтересованы в подписании Дамира. Более того предлагали контракт, но он думает. Как только он будет согласен, можно сделать это, главное не упустить момент, потому что мы можем кого-то другого ввести в гран-при»

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