Вице-президент АСА о подписании Исмагулова: «Мы предлагали контракт, он думает»
Вице-президент АСА Асланбек Бадаев прокомментировал желание Дамира Исмагулова выступить в гран-при легкого веса:
«Мы заинтересованы в подписании Дамира. Более того предлагали контракт, но он думает. Как только он будет согласен, можно сделать это, главное не упустить момент, потому что мы можем кого-то другого ввести в гран-при»
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