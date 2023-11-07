Дамир Исмагулов о подписании в гран-при АСА: «Для казахов выиграть пояс в этой лиге будет большим достижением»

Теги MMA ACA Дамир Исмагулов Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Экс-боец UFC Дамир Исмагулов у себя в сторис опубликовал сетку гран-при АСА в легком весе:

«У Рамоса все еще нет соперника. Что скажете, может залететь в гран-при? Думаю, для казахов выиграть пояс в этой лиге будет очень большим достижением».

Также в этом же гран-при будет выступать казахстанец Артем Резников.

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