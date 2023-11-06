Олжас Ескараев о болезни: «Нормально все. Тренируюсь потихоньку»

Казахстанский боец ММА Олжас Ескараев рассказал о состоянии своего здоровья.

«Нормально все. Тренируюсь потихоньку. Когда примерно буду готов провести поединок? Не знаю пока что. Ожидаем», — сказал Ескараев.

21 октября Ескараев (14-7) должен был провести бой с россиянином Дмитрием Михайлиди (9-4) на турнире OCTAGON 51 в Алматы, но поединок не состоялся из-за болезни Олжаса.

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