Хамзат Чапанов о сопернике на OCTAGON 52 Дарменове: «В плане техники — неплохо работает в стойке. И дерется до конца»

Теги MMA Sports.ru - Казахстан OCTAGON Спорт Казахстана

Российский боец ММА Хамзат Чапанов рассказал о сильных качествах казахстанца Еркина Дарменова — соперника по поединку на турнире OCTAGON 52.

«Да, у меня должен состояться бой с Еркином Дарменовым на OCTAGON 52. Но я жду ответа от менеджера — они согласуют, и уже посмотрим. Соперник опытный, дрался в разных больших лигах. Мне это нравится — хороший опыт для меня. В плане техники — неплохо работает в стойке. И дерется до конца», — сказал Чапанов.

Напомним, турнир OCTAGON 52 пройдет 18 ноября в Алматы.

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