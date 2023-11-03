Алмахан о сопернике на OCTAGON 52: «Средний. Больше борец»
Казахстанский боец ММА Бекзат Алмахан рассказал о качествах бразильца Яна Ферраза — соперника по поединку на турнире OCTAGON 52.
«Этого соперника с командой изучали. Опасный ли? Нормально. Средний. Больше борец. Но, вообще, разносторонний», — сообщил Алмахан.
Бой Алмахан (16-1) — Ферраз (14-5) пройдет 18 ноября на турнире OCTAGON 52 в Алматы.
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