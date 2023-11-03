Нуржан Акишев о следующем поединке: «Выступлю на OCTAGON 52. Соперник известен»

Казахстанский боец ММА Нуржан Акишев проведет поединок на турнире OCTAGON 52.

«Выступлю на OCTAGON 52. Соперник известен, в принципе, но пока не точно. Когда уже точно будет известен, тогда скажем», — сообщил Акишев.

Турнир OCTAGON 52 пройдет 18 ноября в Алматы.

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