Нуржан Акишев о следующем поединке: «Выступлю на OCTAGON 52. Соперник известен»

Теги MMA Sports.ru - Казахстан OCTAGON Нуржан Акишев Спорт Казахстана

Казахстанский боец ММА Нуржан Акишев проведет поединок на турнире OCTAGON 52. 

«Выступлю на OCTAGON 52. Соперник известен, в принципе, но пока не точно. Когда уже точно будет известен, тогда скажем», — сообщил Акишев.

Турнир OCTAGON 52 пройдет 18 ноября в Алматы.

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