Кичигин о переговорах с PFL: «Насчет продолжения карьеры за океаном что-то молчат»

Казахстанский чемпион OCTAGON Георгий Кичигин рассказал о вариантах продолжения карьеры.

«Насчет продолжения карьеры за океаном что-то молчат… Не пойму их. Во мне заинтересованы сейчас в Ural FC. И АСА готовы контракт дать. С ними хоть завтра могу контракт подписать.

В OCTAGON в конце января предложили провести защиту пояса. Контракт с этой лигой закончился, но, чтобы не простаивать, решил там выступить», — сообщил Кичигин.

25 сентября Кичигин сообщил, что начал вести переговоры с американским промоушном PFL.

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