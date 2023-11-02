Кичигин о переговорах с PFL: «Насчет продолжения карьеры за океаном что-то молчат»

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Георгий Кичигин OCTAGON Спорт Казахстана

Казахстанский чемпион OCTAGON Георгий Кичигин рассказал о вариантах продолжения карьеры. 

«Насчет продолжения карьеры за океаном что-то молчат… Не пойму их. Во мне заинтересованы сейчас в Ural FC. И АСА готовы контракт дать. С ними хоть завтра могу контракт подписать. 

В OCTAGON в конце января предложили провести защиту пояса. Контракт с этой лигой закончился, но, чтобы не простаивать, решил там выступить», — сообщил Кичигин.

25 сентября Кичигин сообщил, что начал вести переговоры с американским промоушном PFL.

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