Тренер по боксу Жумабек Омурзаков о провале Казахстана на Азиаде: «Наши национальные сборные возглавляют безграмотные тренеры»

Заслуженный тренер Казахстана по боксу Жумабек Омурзаков прокомментировал выступление национальной команды на Азиаде в Китае.

- Вторая Азиада подряд и ни одной золотой медали от казахстанских боксеров…

– А какой результат вы хотели, если наши национальные сборные возглавляют безграмотные тренеры?! Они даже элементарных азов не знают: как правильно организовать учебно-тренировочный сбор, как грамотно подвести спортсменов к соревнованиям. Только лапу и могут держать. Гнать их нужно поганой метлой пока не поздно! Из-за таких, как они, наш бокс сейчас в упадке.

- Очень смелое заявление!

– Я знаю, что говорю. Своими глазами видел как люди работают с командой. Это же просто смешно! Топовых казахстанских ребят они готовят по той программе, которая абсолютно не соответствует уровню высшего спортивного мастерства. Будто те не претенденты на медали ОИ и ЧМ, а какие-то среднестатистические боксеры. Я им даже пару раз говорил об этом, но они, видимо, считают меня выжившим из ума дураком. Естественно, слушать не стали. Считают ведь себя королями, хотя затрудняюсь ответить, есть ли у них вообще какое-то образование, – отметил Омурзаков.

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