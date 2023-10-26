Названо условие для боя Алимханулы – Канело: «Жанибеку нужно стать абсолютным чемпионом»

Теги Сауль Альварес бокс Sports.ru - Казахстан Жанибек Алимханулы Спорт Казахстана

Бывший чемпион мира среди профессионалов во втором наилегчайшем весе по версии IBA Марат Мазимбаев поделился мнением о том, что нужно сделать Жанибеку Алимханулы (15-0, 10 КО), чтобы получить бой против Сауля «Канело» Альвареса (60-2-2, 39 КО):

«На данный момент получить бой против Альвареса будет очень тяжело для Алимханулы. Я думаю, что для этого Жанибеку нужно стать абсолютным чемпионом мира. Возможно, только после этого «Канело» изъявит желание провести поединок против казахстанца».

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