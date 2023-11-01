Самат Мамедов о выступлении в лиге Octagon: «На чемпионский бой я буду готов к началу следующего года»

Непобежденный казахстанский боец Самат Мамедов (9-0) рассказал о своих амбициях в лиге Octagon.

– В полусреднем весе недавно определился новый чемпион, которым стал опытный ветеран Георгий Кичигин. Какие амбиции у вас в новой весовой категории?

– Амбиции у меня чемпионские и скоро я полноценно включусь в титульную гонку в полусреднем весе.

– Как скоро будете готовы выйти на титульный поединок?

– На чемпионский бой я буду готов к началу следующего года. Своей цель на 18 ноября ставлю – выйти в клетку и несмотря ни на что забрать победу. Сделаю все возможное, чтобы выиграть. В последующих боях в этом отношении для меня ничего не изменится, потому что наша цель – это UFC.

– Вы уже давно не проводили в клетке больше одного раунда. Нет ли желания проверить себя на протяжении всех трех раундов?

– Я не настраиваюсь выйти и закончить все в первом раунде, так получается уже в бою. Конечно, в будущем хочу пройти всю дистанцию и продышаться.

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