Бекзат Алмахан: «Надеюсь стать следующим бойцом из OCTAGON в UFC»

Казахстанский боец ММА Бекзат Алмахан (16-1) высказался о возможном переходе в UFC.

«Сейчас я готовлюсь к бою и не хочу отвлекаться на всякие новости. Мне приятно и радует, что за мной наблюдают в UFC. Надеюсь оправдать надежды казахстанцев 18 ноября и стать следующим бойцом из OCTAGON в UFC! А касаемо переговоров с UFC лучше обратитесь к моему менеджеру Нураддину Садыкову», – сообщил боец.

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