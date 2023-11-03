Казахстан завоевал 6 золотых медалей на Чемпионате Азии по боксу

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В Астане завершился первый день финальных поединков чемпионата Азии по боксу среди юниоров и молодежи. Стали известны победители среди юниоров в 26 весовых категориях с учетом боев среди девушек.

Соревнования в этой возрастной группе проходили с 23 октября по 2 ноября. В итоге из 23 стран-участниц призовые места завоевали представители 12 государств.

Чемпионами от Казахстана среди девочек стали Аяжан Сыдык (до 54 килограммов), Толганай Касымхан (до 60), Алина Кудайгенова (до 63), среди юношей – Алдияр Бахадур (до 48), Жандос Алпысбаев (до 75) и Бексултан Кайратулы (свыше 80).

Победители и призеры ЧА в Астане были награждены денежными призами (1-е место – 1000 долларов, 2-е место – 500, 3-е место – 250).

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