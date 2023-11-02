Казахстанец Балоев о бое с Фьюри: «В скором времени»

Теги бокс Томми Фьюри Sports.ru - Казахстан Али Балоев Спорт Казахстана

Казахстанский боксер, обладатель титула WBO Global в первом тяжелом весе Али Балоев (13-1-1, 8 КО) заявил о желании подраться с Томми Фьюри (10-0, 4 КО), братом чемпиона мира WBC в супертяжах Тайсона Фьюри.

У себя в Instagram Балоев опубликовал совместное фото с Томми и обратился к президенту лиги Hardcore Анатолию Сульянову: «Надеюсь, в скором будущем Толя Сульянов сможет организовать бой за пояс Hardcore Boxing с Томми Фьюри».

Свой последний на сегодняшний день поединок Али провел 10 сентября на вечере бокса в китайском городе Ухань, в нем он победил единогласным решением судей француза Сирила Макиади (15-4-2, 6 КО) и выиграл вакантный пояс WBO Global. Что касается Hardcore Boxing, то в ней казахстанский крузер отбоксировал четыре раза: в двух боях одержал победу, один проиграл нокаутом и еще один свел вничью.

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