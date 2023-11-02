Муздиман узнала новую дату третьего боя в профи

Теги бокс Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Казахстанская боксерша Балауса Муздиман (2-0, 1 КО) узнала новую дату своего следующего боя в профи.

Ранее анонсировалось, что возвращение Балаусы на ринг состоится в Алматы 23 ноября. Однако, по информации менеджера Муздиман Улжан Мусахановой, ее очередной поединок перенесен на 10 декабря по независящим от них причинам. Имя соперницы пока не называется.

В своем последнем бою, который также прошел на «Алматы Арене» 21 марта, Балауса Муздиман одержала победу на соотечественницей Зухрой Исраиловой (0-1) единогласным решением судей.

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