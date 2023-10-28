Азиз Разыев о бое Рахмонов – Чимаев: «Чимаеву было сложно сделать вес даже на 84 кг»

Главный тренер команды Dar Team Азиз Разыев высказался о возможном поединке казахстанского бойца Шавката Рахмонова (17-0) и Хамзата Чимаева (13-0):

«Шавката с ним постоянно хотят свести, но люди, наверное, не совсем понимают, что они сейчас в разных весовых категориях. Было видно, что и Чимаеву было сложно сделать вес даже на 84 кг, а вы представляете, если он в 77 кг будет спускаться, насколько он будет функционально... Ну, намного хуже, я думаю. Поэтому сейчас говорить, чтобы их сводить — навряд ли, думаю. У Шавката сейчас другие цели, другой соперник — нужно сконцентрироваться именно на нем. Тоже очень хороший, медийный, топовый боец, который дрался за титул»

Эффектная блондинка Александра Савичева покоряет мир единоборств. Уже дралась в ONE, тренировалась в Тайланде, а теперь готова забрать пояс OCTAGON

Казахстан сделал камбэк в матче с Финляндией: сказка команды Адиева продолжается

Шавкат Рахмонов о бое Усман – Чимаев: «Камару прет до конца»