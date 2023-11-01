Кабардиев о поражении в финале гран-при «Наше Дело»: «Я никогда не оправдываюсь, просто нужно было быть лучше»

Чемпион NAIZA в легком весе Магомед Кабардиев рассказал о своем поражении в финале гран-при «Наше Дело» от Александра Грозина:

«Было много факторов, которые сыграли. Я никогда не оправдываюсь, просто нужно было быть лучше. Но в целом бой просто не пошел. Я провел в Тайланде 3 месяца, я чувствовал свои кондиции, чувствовал, что был на абсолютно другом уровне, но выйдя на бой, я не показал даже 50% того, что у меня было, по определенным причинам»

Стоит отметить, что это поражений стало для Кабардиева первым в карьере.

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