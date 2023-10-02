Али Кабдулла о поражении Кабардиева в «Наше Дело»: «Не могу назвать это поражением, Мага его хорошо контрил»

Казахстанский боец ММА Али Кабдулла поделился мнением о финале гран-при «Наше Дело», в котором его одноклубник Магомед Кабардиев проиграл Александру Грозину:

«Я лично не могу назвать бой Кабардиева поражением, я там находился, видел, что происходило. Атаки Грозина уходили в молоко, он не попадал. Мага его хорошо контрил. Возможно, он был не столь агрессивен, но этого должно было хватить, чтобы посчитать победу в его сторону»

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