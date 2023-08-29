Пилот самолета поздравил Ангелину Лукас с защитой титула

Теги бокс Sports.ru - Казахстан Ангелина Лукас Спорт Казахстана

Боксершу из Казахстана Ангелину Лукас с защитой титула чемпиона мира поздравил командир самолета.

По пути в Казахстан спортсменку ждало неожиданное поздравление:

«Возвращается домой с победой чемпионка мира по боксу Ангелина Лукас. От имени авиакомпании и экипажа мы поздравляем вас с защитой титула, желаем крепкого здоровья, больших побед и огромных высот», – сообщил пилот.

Ранее 26-летняя казахстанка одержала пятую победу в профессиональном боксе и защитила свой титул чемпионки мира по версии UBO.

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