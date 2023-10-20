Экс-боец Bellator Сарнавский о бое Резников – Багов: «Надеюсь, что Артем победит в этом поединке»

Российский экс-боец Bellator Александр Сарнавский назвал фаворита предстоящего поединка казахстанца Артема Резникова и россиянина Али Багова.

«Артем Резников и Али Багов — я думаю, стилистически они похожи. Два легковеса с небольшим ростом. Два фактурных, два борца. Думаю, что будет интересный бой — и, конечно, надеюсь, что Артем победит в этом поединке. Потому что считаю, что его навыки в борьбе чуть-чуть получше.

Али славится работой в партере — грэпплинг, у Артема вольная борьба и плюс ещё грэпплинг. Так что – очень такой интересный бой, думаю, для всех, потому что они как-то вот немножко визуально друг на друга похожи», — заявил Сарнавский.

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