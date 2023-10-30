Казахстанец Саралапов дебютирует в лиге Open FC

Уроженец Костаная Темирлан Саралапов (2-0) дебютирует в российской лиге Open FC на турнире 23 сентября в Санкт-Петербурге.

Саралапов должен был выступить на турнире NAIZA в Бишкеке, однако из-за проблем с весогонкой бой не состоялся.

Последний свой поединок также провел в NAIZA, финишировав соперника удушающим во втором раунде.

Соперником на турнире Open FC станет россиянин Асо Хишолов (4-0).

Шавкат Рахмонов. За три года от «чувака в непонятной шапке» до претендента за титул UFC

Шон О’Мелли предложил провести бой Рахмонова с другом Конора

Шара Буллет про бой Рахмонов – Томпсон: «Шавкат всегда прет, как танк»