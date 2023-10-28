Где смотреть прямую трансляцию турнира Naiza 54

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Naiza Fighting Championship Спорт Казахстана

Сегодня в Ташкенте пройдет турнир Naiza 54. Зрителей ждут интересные поединки с участием бойцов из Казахстана, Узбекистана, Японии, Таджикистана, России, Азербайджана и Кыргызстана.

Также состоится противостояние командного Гран-при Naiza между Saidaliev Team и Emir Top Team.

В соглавном поединке инвента Баглан Жаканша (4-0) встретится с Лазизхоном Узбековым (6-4).

В главном поединке представитель Казахстана Самандар Рузматов (4-0) встретится с узбекистанцем Фарходжоном Машраповым (7-7).

Трансляция начнется в 17:00 по времени Астаны и будет доступна в ютуб-канале Naiza (предварительный кард) и на платформе Naiza TV. 

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