Самандар Рузматов финишировал Машрапова

Казахстанский боец ММА Самандар Рузматов в главном бою турнира NAIZA в Ташкенте финишировал узбека Фарходжона Машрапова, доведя свою серию до 5 побед.

Изначально Самандар должен был драться с Дугласом Пумой де Оливейрой, но бразилец снялся с боя из-за проблем с почками.

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