Каршыга Даутбек проведет бой в японской лиге

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Каршыга Даутбек Alash Pride Спорт Казахстана

Казахстанский боец ММА Каршыга Даутбек проведёт поединок 21 января в Японии:

«Мой следующий бой должен состояться 21 января в Японии. Соперника пока жду. Это новая лига, открытая бывший бойцом UFC Киоджи Хоригучи — Top Bright».

В предыдущем поединке, 9 сентября 2023 года, Даутбек нокаутировал в первом раунде экс-бойца UFC бразильца Диего Брандао (28-21) на турнире Alash Pride 89 в Астане.

На счету казахстанца 12 побед и три поражения в ММА.

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