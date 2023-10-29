Самая красивая боксерша Казахстана прошла взвешивание перед боем за титул WBC

Казахстанская боксерша Ангелина Лукас (5-0, 2 КО) прошла обязательную процедуру взвешивания перед титульным боем в Стамбуле (Турция).

29 октября Лукас проведет бой с чилийкой Даниэлой Асенхо (14-3-3, 2 КО) — они оспорят титул чемпионки WBC Silver в легчайшем весе. Этот поединок будет рассчитан на десять раундов по две минуты.

«Дорогие казахстанцы! До боя остался один день. Моя цель — завоевать титул чемпионки мира! Я буду защищать честь своей страны и привезу на родину пояс WBC Silver! Алга, Казахстан!» — написала Лукас на своей странице в Instagram.

Ранее Ангелина Лукас выигрывала чемпионские пояса по версиям WBC International и UBO.

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