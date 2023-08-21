Ангелина Лукас: «Хочу сотворить историю и завоевать все пояса, которые есть в профессиональном боксе»

Профессиональная казахстанская боксерша Ангелина Лукас (4-0, 2КО) рассказала о своих целях в карьере.

— Ты довольна развитием своей карьеры?

— Я очень рада, что моя карьера стремительно развивается. Крупнейшие организации, такие как WBC (Всемирный боксерский совет), верят в меня. Мы с ними постоянно на связи. Они хотят, чтобы я сражалась за их титулы. Я очень горжусь, что три из четырех моих боев в профессионалах, были титульными. В пятом же я уже защищаю пояс.

Хочу сотворить историю и завоевать все пояса, которые есть в профессиональном боксе, – отметила Лукас.

Следующий поединок Лукас состоится против боксерши Стумай Муки 25 августа в Стамбуле (Турция).

Забрал пояс Головкина, дрался только в Германии. «Босс» Гальтьери – соперник Алимханулы в бою за титул IBF

Шавкат Рахмонов: «Единственный человек, с которым не хотел бы драться – Гилберт Бернс»

Дариуш – о Веретенникове: «Он более чем готов к выступлениям в UFC»