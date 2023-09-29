Ангелина Лукас о новом бое: «Моя соперница – чемпионка мира по версии IBO»

Казахстанская боксерша Ангелина Лукас опубликовала новый пост в инстаграме:

«Дорогие друзья я уже ранее сообщала, что у меня состоится бой за титул WBC SILVER. Данный титул является одним из самых престижных титулов в мире профессионального бокса, это титул вице-чемпиона мира, серебренного чемпиона мира.

Моей соперницей является чемпионка мира по версии IBO, Даниела Асенже из Чили (Южная Америка). Её профессиональный рекорд: 14-3-3. Это действующая чемпионка мира, очень опытный оппонент.

Сейчас я подошла к очень важной ступени, в профессиональном боксе, которая открывает дорогу к абсолютному чемпиону мира. Я хочу доказать, что достойна этого и дай Бог привезу пояс престижной организации WBC SILVER. Хотелось бы рассказать побольше про этот пояс. На нем изображены фотографии великих людей и легенд профессионального бокса мира (Мухаммед Али, Майк Тайсон, Флойд Майвезер). Также на нем изображен спортивный функционер в области профессионального бокса, основатель и многолетний президент WBC всемирного боксерского совета Хосе Суйлейман.

На ваших глазах создается настоящая история в женском профессиональном боксе!»

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