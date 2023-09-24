Ангелина Лукас анонсировала бой за титул WBC Silver

Боксерша из Казахстана Ангелина Лукас объявила о своем следующем поединке в профи.

«Дорогие Казахстанцы, хочу всех поприветствовать и объявить радостную новость! 29 октября совсем скоро состоится мой бой за титул WBC SILVER, против Даниелы Асенже из Чили (Южная Америка) (14-3-3). Она так же как и я является чемпионкой мира, только по версии IBO.

У нас будет очень важный бой, ведь WBC SILVER дает возможность в следующем бою сразится за титул абсолютного чемпиона мира и стать обязательным претендентом за звание чемпиона мира по версии WBC.

На ваших глазах происходит настоящая история, ведь все мои бои, кроме дебютного, были титульными, такого не было в истории женского профессионального бокса в Казахстане, и чтобы быть сильнейшей и стать настоящей легендой нужно сражаться только с сильнейшими! Я хочу стать абсолютной чемпионкой мира и забрать все титулы в Казахстан!», – отметила Лукас.

Ранее 26-летняя казахстанка одержала пятую победу в профессиональном боксе и защитила свой титул чемпионки мира по версии UBO.

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