Тренер Рахмонова о смене Шавкатом весовой категории: «Нет, ему комфортно, он спокойно делает 77 килограммов»

Главный тренер команды DAR Pro Team Азиз Разыев ответил на вопрос, планирует ли Шавкат Рахмонов сменить весовую категорию.

«Нет, ему комфортно, он спокойно делает 77 килограммов. Да и куда забегать, у него еще очень много работы в этом весе. Нет смысла. Он даже об этом не думал, мы с командой не обсуждали это. Потому что понимаем, что у него очень много работы в этом весе, есть определенные задачи», – отметил Разыев.

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