Тренер Рахмонова о возможном бое Шавката с Чимаевым: «Посмотрите на Хамзата: он вырос, набрал мышечную массу и дерется в другом весе»

Тренер Шавката Рахмонова Азиз Разыев прокомментировал вероятность боя Рахмонов – Чимаев.

«Посмотрите на Чимаева: он вырос, набрал мышечную массу и дерется в другом весе. Хотя Хамзат говорит, что может спуститься ниже, но это вряд ли. В ближайшее время, скорее всего, не будет его боя с Шавкатом. Тем более у Рахмонова сейчас другой соперник, и он зациклен на нем, готовится, проходит хороший сбор», – отметил Разыев.

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