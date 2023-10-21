Тренер Рахмонова о бое Махачев – Волкановски: «Алекс готовился выйти на этот поединок»

Теги UFC MMA Ислам Махачев Камару Усман Александр Волкановски Sports.ru - Казахстан Хамзат Чимаев Шавкат Рахмонов Спорт Казахстана

Тренер Шавката Рахмонова Азиз Разыев поделился своими мыслями о двух главных боях турнира UFC в Абу Даби:

«Волкановски и Усман появились на коротком уведомлении. Но, на мой взгляд, они предполагали, что могут выйти, и готовились параллельно. Все-таки UFC – это большая машина бизнеса, все у них просчитано, и Камару и Алекс предварительно готовились выйти на эти поединки. Процентов на 70-80 они знали, что у них такой будет исход». 

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