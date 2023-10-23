Сагынай Шукир дебютирует в RCC
Россиянин Вячеслав Свищев и казахстанец Сагинай Шукир проведут бой на RCC Intro 30.
Турнир состоится 4 ноября в Екатеринбурге.
Свищев является бывшим чемпионом OPEN FC, у Сагиная также есть титулы – Alash Pride и Bushido.
Свой последний бой Шукир проиграл – Шарудину Магомедову в рамках турнира лиги CFC.
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