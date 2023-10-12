Анонсирован бой Ескараева на турнире OCTAGON 51

Главный кард турнира в Алматы пополнился противостоянием Олжаса Ескараева (14-7) против россиянина Дмитрия Михайлина (8-4).

Олжас свой последний бой провел в лиге BRAVE, проиграв решением французу Джируну.

Дмитрий также идет после поражения Дадаеву в рамках лиги RCC.

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