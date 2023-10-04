Руслан Сариев проведет бой с бразильцем

Казахстанский боец Руслан Сариев следующий свой бой проведет на турнире лиги Alash Pride в Таразе.

Его соперником станет бразилец Веллингтон (8-4). Бразилец идет на серии из двух поражений в сильнейшей лиги своей страны Шуто.

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