Чемпион Alash Pride Бекболат проведет бой с экс-соперником Морозова

Казахстанский боец, чемпион лиги Alash Pride в полулёгком весе Рауан Бекболат проведет бой против Александра Осетрова.

Поединок состоится 14 ноября в Санкт-Петербурге.

Осетров в Казахстане известен титульным боем против Сергея Морозова в М-1 в 2019 году. Тот бой завершился победой Сергея нокаутом в четвертом раунде.

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