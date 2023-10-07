Казах Куаныш Александров одержал победу на турнире лиги RCC

Этнический казах Куаныш Александров (12-3-1) одержал победу на турнире RCC Intro 29 дисквалификацией соперника.

В середине первого раунда Магомедрасул Сайбунов нанес запрещенный удар коленом, когда Куаныш находился на канвасе.

Судья остановил поединок, дав время Куанышу на восстановления. Но после консультации с врачами, бой был остановлен – победа досталась Александрову.

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