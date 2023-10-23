Экс-боец UFC предсказал Махачеву пояс в весе Рахмонова: «Стать двойным чемпионом – серьезный уровень»

Экс-боец UFC Рамазан Эмеев оценил перспективы Шавката Рахмонова в 77 кг:

«У Махачева есть возможность стать чемпионом и в 77 кг. В своем весе он выиграл всех. Гейджи и Порье — хорошие варианты, но он сейчас в своей лучшей форме и лидер в своем весе. Стать в рейтингах еще лучше, думаю, он попытается в другом весе. Стать двойным чемпионом — серьезный уровень»

В 77 кг в UFC выступает казахстанец Шавкат Рахмонов, являясь одном из претендентов на титул.

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