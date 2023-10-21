Резников: «Махачев явный фаворит, ведь Волкановски выходит на замену на коротком уведомлении»

Теги UFC MMA Ислам Махачев Александр Волкановски Sports.ru - Казахстан Артем Резников Спорт Казахстана

Артем Резников прокомментировал предстоящий бой между Исламом Махачевым и Александром Волкановски.

— Думаю, Махачев явный фаворит, ведь Волкановски выходит на замену на коротком уведомлении. Ислам и в первом бою победил. А когда человек выходит на замену, понятно, что он находится не в лучшей своей форме. Думаю, Махачеву будет легче, чем в их прошлом бою, — сказал Резников.

Эффектная блондинка Александра Савичева покоряет мир единоборств. Уже дралась в ONE, тренировалась в Тайланде, а теперь готова забрать пояс OCTAGON

Казахстан сделал камбэк в матче с Финляндией: сказка команды Адиева продолжается

Шавкат Рахмонов о бое Усман – Чимаев: «Камару прет до конца»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий