Резников: «Махачев явный фаворит, ведь Волкановски выходит на замену на коротком уведомлении»
Артем Резников прокомментировал предстоящий бой между Исламом Махачевым и Александром Волкановски.
— Думаю, Махачев явный фаворит, ведь Волкановски выходит на замену на коротком уведомлении. Ислам и в первом бою победил. А когда человек выходит на замену, понятно, что он находится не в лучшей своей форме. Думаю, Махачеву будет легче, чем в их прошлом бою, — сказал Резников.
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