Резников: «Если Хамзат победит Усмана, он станет следующим претендентом на титул»

Теги UFC MMA Камару Усман Sports.ru - Казахстан Хамзат Чимаев Артем Резников Спорт Казахстана

Казахстанский боец ММА Артем Резников заявил, что не представляет, при каком раскладе нигериец Камару Усман сможет победить Хамзата Чимаева.

— Усман вышел на замену в другой для себя весовой категории. Намного сложнее было бы для Хамзата, если бы они дрались в категории до 77 кг. Там у Камару были бы еще шансы. А тут другая весовая категория, на замену. А тут не вижу никак победу Усмана.

Думаю, если Хамзат победит, он станет следующим претендентом на титул. Насколько мне известно, Усману предложили в случае победы бой за пояс. Значит должны предложить и Чимаеву, — сказал Резников.

Бой пройдет 21 октября на турнире UFC 294 в Абу‑Даби. 

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