Жалгас Жумагулов о бое Махачев – Волкановски: «Ислам не оставит никаких шансов»

Боец ММА Жалгас Жумагулов назвал Ислама Махачева фаворитов в предстоящем поединке против Алекса Волкановски. Бой пройдет 21 октября на UFC 294:

«В первый раз Ислам дрался на территории Алекса, там было очень мало времени на восстановление. Видно, что тогда он не восстановился, и ему было тяжеловато. Думаю, что в этот раз Махачев не оставит Волкановски никаких шансов, разберет по частям и даже может удосрочить. Волкановски не понимает, куда летит – в Абу-Даби очень тяжелый климат, там сложно драться. Думаю, что Чимаев победит Усмана и может досрочно закончить бой – здесь та же история с климатом.

Также думаю, что борьба и опыт не спасут Эллиота в бою с Мокаевым. Мухаммад должен победить, как и Алискеров в поединке с Уорли Алвесом», — сказал Жумагулов.

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