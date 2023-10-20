Жанибек Алимханулы: «Хочу, чтобы весь мир посмотрел на меня, как на Али и Тайсона»

Чемпион WBO и IBF Жанибек Алимханулы сделал очередное громкое заявление.

«Я приехал в США, чтобы доказать, что весь мир может посмотреть на такого казаха, как на Мухаммеда Али или Майка Тайсона!», – написал Алимханулы в соцсетях.

В минувшие выходные Алимханулы в объединительном бою финишировал в шестом раунде Винченцо Гуальтьери (21-1-1, 7 КО) из Германии.

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