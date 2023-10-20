Президент «Кайрата» Боранбаев вышел на свободу

Суд заменил Кайрату Боранбаеву наказание на ограничение свободы.

При замене наказания суд учел следующие обстоятельства:

осужденный отбыл установленную законом 1/3 часть (2 года 4 месяца 5 дней) срока наказания;

виновный полностью возместил причиненный государству ущерб, активно сотрудничал со следствием и раскаялся в содеянном;

в период нахождения под стражей характеризовался положительно. Администрация учреждения представила соответствующие документы и поддержала ходатайство.

Ранее Кайрата Боранбаева осудили к 6 годам лишения свободы за пособничество в растрате госимущества с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

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