Президент «Кайрата» Боранбаев вышел на свободу
Суд заменил Кайрату Боранбаеву наказание на ограничение свободы.
При замене наказания суд учел следующие обстоятельства:
- осужденный отбыл установленную законом 1/3 часть (2 года 4 месяца 5 дней) срока наказания;
- виновный полностью возместил причиненный государству ущерб, активно сотрудничал со следствием и раскаялся в содеянном;
- в период нахождения под стражей характеризовался положительно. Администрация учреждения представила соответствующие документы и поддержала ходатайство.
Ранее Кайрата Боранбаева осудили к 6 годам лишения свободы за пособничество в растрате госимущества с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.
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