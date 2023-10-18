Тедди Атлас о бое Алимханулы – Гуальтьери: «Никакой конкуренции в нем не было»

Теги Тедди Атлас бокс Sports.ru - Казахстан Жанибек Алимханулы Спорт Казахстана

Известный тренер Тедди Атлас поделился своими впечатлениями от объединительного боя в среднем весе между казахстанским боксером Жанибеком Алимханулы и представителем Германии Винченцо Гуальтьери:

«Меня удивляет, что Гуальтьери, владел чемпионским титулом. Такое ощущение, что сейчас у всех, кроме меня есть титул.

По бою — никакой конкуренции в нем не было. Впрочем, здесь ничего нового, во всяком случае, для шоу от Top Rank. С Жанибеком все очевидно, по крайней мере для меня. Он — крупный средневес с кучей любительских боев. У него очень длинные руки и он левша, что доставляет дополнительных проблем. Он чертовски хорош. Он очень точен в своих ударах, подкован технически и остр. Кроме того, он очень осторожен, но при этом не позволяет этому удерживать его от каких-то действий. Это его темперамент. У него точные удары и он ничего не тратит попусту. Хорошо работает по корпусу. Когда он потрясал соперника ударами в корпус, он не останавливался, а продолжал атаковать, был хищником в ринге. Мне это нравится»

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