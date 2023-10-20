Веретенников о Дариуше: «Каждый день работаю с Бенни, думаю, он начал готовиться к Царукяну»

Теги MMA Арман Царукян Sports.ru - Казахстан Бенеил Дариуш Николай Веретенников Спорт Казахстана

Американо-иранский боец ММА Бенеил Дариуш, возможно, начал подготовку к поединку против россиянина Армана Царукяна, сообщил Николай Веретенников, одноклубник Дариуша.

«Бенни всегда в форме — не видел ни дня, чтобы он не тренировался. Парень просто максимально сосредоточен на своем деле. Насчет того, начал ли он к Арману готовиться — думаю, что да. Но, опять же, — пока нет четкой определенности по бою.

Я практически каждый день работаю с Бенни. Не скажу, что прямо помогаю — это больше взаимопомощь. Ну, и наша команда очень дружная — всегда помогаем друг другу в подготовке», — сообщил Веретенников.

19 октября инсайдер Алекс Бехунин сообщил, что поединок Дариуш — Царукян пройдет 2 декабря на турнире UFC Fight Night 233 в Остине, штат Техас, США.

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