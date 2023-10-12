Веретенников о бое Рахмонов – Томпсон: «Томпсон хороший соперник, но его лучшие годы позади»

Казахстанский боец смешанных единоборств, финалист Гран-при UFL Николай Веретенников поделился мнением о предстоящем поединке своего земляка Шавката Рахмонова с американцем Стивеном Томпсоном:

«Томпсон конечно, очень хороший соперник, но, думаю, лучшие его годы уже позади. Так что победа за Шавкатом».

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