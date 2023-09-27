Бенеил Дариуш о бое Рахмонов – Томпсон: «Для Рахмонова самым сложным будет справиться с дистанцией»

Боец UFC Бенеил Дариуш (22-5-1) высказался о предстоящем поединке в промоушне казахстанца Шавката Рахмонова и американца Стивена Томпсона:

«Тяжелый бой для обоих парней. Думаю, для Рахмонова самым сложным будет справиться с дистанцией. Этот поединок должен будет привести к титульному бою»

Поединок Рахмонов — Томпсон пройдёт 16 декабря.

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Шавкат Рахмонов узнал дату и соперника по следующему бою