Бенеил Дариуш о бое Рахмонов – Томпсон: «Для Рахмонова самым сложным будет справиться с дистанцией»
Боец UFC Бенеил Дариуш (22-5-1) высказался о предстоящем поединке в промоушне казахстанца Шавката Рахмонова и американца Стивена Томпсона:
«Тяжелый бой для обоих парней. Думаю, для Рахмонова самым сложным будет справиться с дистанцией. Этот поединок должен будет привести к титульному бою»
Поединок Рахмонов — Томпсон пройдёт 16 декабря.
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