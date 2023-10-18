Алимханулы о дате боя с «Канело»: «Я готов в феврале»

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Казахстанский чемпион мира в средней весовой категории по версиям WBO и IBF Жанибек Алимханулы в своем твиттере выступил с заявлением о бое с мексиканским абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе с Саулем «Канело» Альваресом:

«Вы знаете, что я готов. Если «Канело» готов, то я готов сразиться с ним в феврале. Мне нужно четыре пояса. Я легко могу его нокаутировать. Если вы разбираетесь в боксе, то вы все это знаете!»

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