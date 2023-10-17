Рахмонов попал в рейтинг лучших полусредневесов в игре UFC 5

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов UFC 5 Спорт Казахстана

Казахстанец Шавкат Рахмонов оказался в рейтинге лучших бойцов полусреднего дивизиона в игре UFC 5, релиз которой должен состояться 27 октября.

Рахмонов расположился на пятом месте. Возглавляет рейтинг бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер. Вторую строчку занимает действующий чемпион в полусреднем весе Леон Эдвардс, а третью – Камару Усман. Четвертая позиция рейтинга досталась Колби Ковингтону.

Топ-5 лучших бойцов полусреднего дивизиона

1. Жорж Сен-Пьер

2. Леон Эдвардс

3. Камару Усман

4. Колби Ковингтон

5. Шавкат Рахмонов

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