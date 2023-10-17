Рахмонов попал в рейтинг лучших полусредневесов в игре UFC 5
Казахстанец Шавкат Рахмонов оказался в рейтинге лучших бойцов полусреднего дивизиона в игре UFC 5, релиз которой должен состояться 27 октября.
Рахмонов расположился на пятом месте. Возглавляет рейтинг бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер. Вторую строчку занимает действующий чемпион в полусреднем весе Леон Эдвардс, а третью – Камару Усман. Четвертая позиция рейтинга досталась Колби Ковингтону.
Топ-5 лучших бойцов полусреднего дивизиона
1. Жорж Сен-Пьер
2. Леон Эдвардс
3. Камару Усман
4. Колби Ковингтон
5. Шавкат Рахмонов
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