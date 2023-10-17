Непобежденные бойцы UFC Шавкат Рахмонов и Иэн Гарри провели спарринг

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Спорт Казахстана

Шавкат Рахмонов провел спарринг с непобедимым ирландцем Иэном Гарри (13-0).

Свой последний бой Шавкат Рахмонов провел в марте: он засабмитил в третьем раунде американца Джеффа Нила (15-5). В следующем поединке Рахмонов встретится с еще одним бойцом из США — Стивеном Томпсоном (17-6-1) — бой пройдет 16 декабря.

Что касается Иэна Гарри, то он выступает в UFC с 2021 года и с тех пор одержал шесть побед подряд. В своем последнем бою в августе ирландец победил единогласным решением судей американского файтера Нила Мэгни (28-11). 

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